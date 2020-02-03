Россия заняла второе место в рейтинге европейских стран по дешевизне бензина

Москва, 3 февраля. Согласно данным исследования, Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива, уступив в ценах лишь Казахстану. Кроме того, РФ вошла в рейтинг стран с самым доступным бензином для населения.

Соответствующие данные были озвучены в исследовании, проведенном агентством РИА Рейтинг. Согласно нему, наиболее низкие цены на топливо в Казахстане, где литр 95-го бензина в перерасчете на российскую валюту стоит 28,7 рубля. Вместе с тем, в РФ, находящейся на второй строчке рейтинга, цена на бензин составляет 45,8 рубля за литр.

Третье место в строчке занимает Белоруссия, а четвертое – Украина. Далее в рейтинге следуют страны Восточной Европы, а замыкают его Нидерланды, где цена за литр 95-го составляет 117,7 рубля.

Согласно выводам исследования, аналогичная ситуация и с дизельным топливом. Ниже всего цены в Казахстане, Россия занимает вторую строчку, дороже всего дизтопливо в Швеции.

По мнению экспертов, рекордно низкий рост цен на топливо в России связан с работой демпферного механизма. Суть его заключается в том, что нефтяные компании получают компенсацию из бюджета в том случае, если на внешнем рынке условия продажи топлива становятся выгоднее, чем на внутреннем.

Вместе с тем, Россия заняла 17 место в рейтинге доступности бензина. Он высчитывался из соотношения цен на топливо и среднемесячного заработка населения. Возглавляет список Люксембург, второй идет Норвегия, далее Австрия, Ирландия и Великобритания. Последнее место по доступности занимает Украина.