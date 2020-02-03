Власти Сомали объявили нашествие саранчи чрезвычайной ситуацией

Могадишо, 3 февраля. Власти Сомали ввели режим чрезвычайной ситуации в стране из-за нашествия саранчи. Об этом сообщает The National со ссылкой на министерство сельского хозяйства африканской республики. В ведомстве отметили необычайное скопление саранчи, которая стремительно уничтожает урожай.

«Федеральное правительство обеспокоено той угрозой, какую пустынная саранча представляет для сельского хозяйства страны и будущего урожая», — сказал глава министерства сельского хозяйства Саид Хусейн Иид.

Он призвал все органы власти мобилизовать свои усилия ради преодоления нашествия саранчи. В противном случае, по его мнению, Сомали ожидает продовольственный кризис. Министр добавил, что первостепенной задачей правительства является поддержка фермеров и скотоводов, а также уничтожение саранчи.

The National напоминает, что аномальная активность саранчи была зафиксирована в Йемене. Там отмечалась повышенная активность пустынной саранчи. Из Йемена стаи вредителей направились в Индостан и Африку. От нашествия первыми пострадали Эфиопия и Сомали. Следующими жертвами незваных гостей стали Уганда и Кения. В последней был зафиксирован рой протяженностью 60 километров и шириной 40 километров.

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