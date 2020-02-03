Эксперт Ткаченко назвала неизбежным повышение пенсионного возраста на Украине

Киев, 3 февраля. Ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко заявила, что из-за старения и сокращения населения в стране неизбежно должен повыситься пенсионный возраст.

Сообщается, что, если рождаемость, смертность и миграция на Украине останутся на нынешнем уровне, что через 30 лет жителей страны станет на 28% меньше. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что доля людей старше 60 лет составит 32%, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны — это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63–65 лет», – заявила Лидия Ткаченко.

Она также обратила внимание на то, что сегодня пенсионного возраста в стране достигло поколение, численность которого заметно превышает численность молодежи, начавшей работать. Это означает, что в будущем на Украине пенсии будет нечем платить. Также она отметила, что на сегодняшний день в стране не увеличивается продолжительность жизни, в то время как уровень смертности также не понижается.

«Нельзя сказать, что ситуация настолько плохая с пенсионной системой только из-за демографии. Сегодня больше проблем из-за того, что люди или совсем не работают, или работают неофициально и не платят налоги», – считает она.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Брагар заявил, что, если у пенсионерки нет денег на оплату коммунальных услуг, то ей следует продать собаку элитной породы. Так политик ответил на жалобу местной женщины, заявившей, что ей не хватает денег на оплату газа, сообщает «Газета.ru».