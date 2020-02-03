Египет отложил подписание контрактов с Китаем на импорт чеснока из-за коронавируса

Каир, 3 февраля. Египетские импортеры отложили подписание договоров с Китаем на импорт чеснока из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Egypt Today.

Генеральная организация по контролю за экспортом и импортом принимает необходимые меры в целях безопасности граждан. Представители организации отмечают, что завезенный в Египет китайский чеснок был поставлен до вспышки опасного вируса. А вот отправку новых партий отложат до выяснения обстоятельств.

Глава отдела овощей и фруктов Торговой палаты Хатем Нагиб также подтвердил безопасность чеснока, попавшего на египетской рынок из Поднебесной. Он подчеркнул, что власти проводят все необходимые мероприятия по контролю за качеством.

Китай — крупнейший на планете производитель чеснока. На его долю приходится более 40% мирового производства. Аналогичный показатель у Египта равен 1,1%.

Многие китайские экспортеры по собственной инициативе откладывают дальнейшие поставки чеснока, чтобы убедиться в безопасности продукции.

Ранее стало известно, что новый вид коронавируса может передаваться через купюры и монеты.

«Если говорить по-простому, так могут предаваться почти все «простудные» заболевания, включая вирусы гриппа и коронавирус. Человек кашляет или чихает — вирус попадает на какой-то объект (те же деньги) и живет там некоторое время», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Также сообщалось, что Россия начинает процесс эвакуации граждан страны из КНР из-за вспышки коронавируса. В операции будут задействованы самолеты ВКС РФ. Соответствующий приказ издал глава России Владимир Путин.