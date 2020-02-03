Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая самолетами ВКС РФ из-за коронавируса

Москва, 3 февраля. Россия начинает эвакуацию своих граждан из Китая самолетами ВКС РФ из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Согласно приказу президента РФ Владимира Путина, к эвакуации привлечены самолеты ВКС РФ. В группу вошло пять воздушных судов. На борту каждого из них будут присутствовать военные медики и эксперты в сфере вирусологии. Самолеты оснащены всеми необходимыми средствами диагностики и индивидуальной защиты.

Ранее президент России Владимир Путин предложил главе КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с новым видом коронавируса, который уже унес сотни жизней в Поднебесной.

«Президент России выразил готовность оказать дружественному китайскому народу необходимую помощь», — цитирует «Газета.ru» российского лидера.

Также сообщалось, что у китайца в Волгограде коронавирус не выявлен.