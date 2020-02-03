Военная драма «1917» получила кинопремию BAFTA-2020

Лондон, 3 февраля. Британская киноакадемия присудила премию BAFTA-2020 за лучший фильм кинокартине «1917» режиссера Сэма Мендеса.

Вместе с данной драмой за звание лучшего фильма боролись «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и триллер «Паразиты» Пон Джун-хо.

Фильм «1917» повествует об ужасах Первой мировой войны, которые испытывает пара солдат, попавших в гущу сражений. Главные роли сыграли Ричард Мэдден, Бенедикт Камбэрбэтч, Марк Стронг.

Премия BAFTA-2020 также досталась Хоакину Фениксу, сыгравшего Джокера в одноименной драме. Он был признан лучшим актером. Фильм повествует о комике Артуре Флеке, живущем в вымышленном городе Готэме. Мужчина пытается нести в мир радость, но сталкивается с человеческой жестокостью, становясь в результате хладнокровным убийцей.

Вместе с тем, лучшей актрисой по мнению судий кинопремии стала Рене Зеллвегер, сыгравшая главную роль в драме «Джуди». Фильм, снятый Рупертом Гулда, повествует о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд.

Напомним, ранее британская академия кино и телевизионных искусств внесла изменения в принцип отбора лауреатов и номинантов BAFTA. Это произошло на фоне скандала, разгоревшегося после того, как в шорт-листы премии 2020 года не попали темнокожие актеры и женщины-режиссеры, сообщает «Газета.ru».