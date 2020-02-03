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Политика

Захарова назвала заявления Эстонии о Тартуском договоре попытками привлечь электорат

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Захарова назвала заявления Эстонии о Тартуском договоре попытками привлечь электорат

Москва, 3 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление эстонских политиков о том, что Тартуский мирный договор, заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году, еще действует.

«Заявления типа «Тартуский договор действует», «мы должны требовать репараций» свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», – написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор по-прежнему остается действующим. Он был подписан между странами в первой половине XX века и положил конец вооруженному противостоянию эстонских войск, на стороне которых воевала Северо-Западная армия белых, и Красной армии.

После были установлены новые территориальные границы. Эстонии отошли часть Псковской губернии и правобережье Нарвы. Однако в 1944 году эти земли вновь вернулись в состав Советского Союза.

Теперь Эстония собирается вновь претендовать на «потерянные» территории. Россия же утверждает, что Тартуский договор является не более чем историческим документом, который уже утратил юридическую силу.

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Источник: Facebook
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