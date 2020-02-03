Лондонский террорист накануне вышел из тюрьмы за аналогичное преступление

Лондон, 3 февраля. Теракт в центре Лондона днем 2 февраля совершил Усман Хан, который накануне вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление. Об этом сообщает The Telegraph.

Злоумышленник атаковал людей ножом в центре столицы Соединенного Королевства. Он серьезно ранил мужчину. Сейчас врачи борются за его жизнь. Повреждения женщины оказались менее серьезными. Ее уже выписали из больницы.

Полицейские ликвидировали нападавшего.

Усман Хан уже был судим за террористическую деятельность. Он был досрочно освобожден от отбывания наказания и накануне покинул тюрьму.

О подробностях инцидента в Лондоне рассказал очевидец. Он успел заметить, как мужчина с мачете убегал от правоохранителя. Затем раздалось несколько выстрелов. Молодой человек добавил, что не помнит точное количество выстрелов.

Ранее власти Великобритании объявили о росте уровня террористической угрозы. Об этом писала RT. В министерстве безопасности Соединенного Королевства отметили, что опасаются активизации атак боевиков с воздуха. Глава ведомства Бен Уоллес отметил, что террористы осваивают все новые методы. Он акцентировал внимание на угрозе, исходящей от возрождающейся «Аль-Каиды»1 (запрещенная в России организация).

«Угроза в сфере авиации реальна. Для этих террористов авиация по-прежнему представляет большой интерес. Идет возрождение «Аль-Каиды», ее участники переорганизовались. Они вынашивают все больше замыслов в отношении Европы, освоили новые методы и по-прежнему намерены совершать авиационные теракты», — заключил Уоллес.

1 Организация запрещена на территории РФ.