Блогер Лена Миро заявила о проблемах с алкоголем у певицы МакSим

Москва, 3 февраля. Скандальный блогер Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала популярную певицу МакSим за то, что якобы исполнительница имеет проблемы с алкоголем. По мнению Миро, именно они заставили МакSим покинуть сцену.

Ранее продюсеры певицы заявили, что из-за проблем со здоровьем и травмами, полученными МакSим после аварии в 2019 году, она вынуждена на неопределенный срок отменить предстоящие концерты и мероприятия. Блогер Лена Миро раскритиковала данное заявление.

«МакSим – не первая и не последняя женщина, получившая травмы. Однако далеко не каждая из этих женщин имеет на лице характерный отек, свойственный алкоголичкам. Далеко не каждая из этих женщин сталкивается с набором веса, который также характерен для пьющих баб» – считает она, поясняя, что, по ее мнению, певица стала похода на «алкоголичку».

Миро также отметила, что, если человек появляется в нетрезвом состоянии на рабочем месте, которым для певицы является сцена, его увольняют.

«Именно это, подозреваю, и произошло с Максим. Устав от её возлияний, продюсеры просто выперли певицу «в бессрочный отпуск на неопределенный срок», – завила блогер.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что певица попала в больницу с «адскими болями». Как пишет «Газета.ru», после директор исполнительницы Маргарита Соколова опровергла данную информацию, пояснив, что МакSим проходит плановое обследование в одной из клиник.