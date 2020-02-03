Ученый-историк Валентин Янин умер в возрасте 90 лет

Москва, 3 февраля. Известный советский и российский историк Валентин Янин умер в возрасте 90 лет в Москве. Об этом сообщила вдова ученого, профессор кафедры археологии МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Рыбина на своей странице в социальной сети Facebook.

Янин был выдающимся исследователем Новгородской Руси и берестяных грамот, входил в Российскую академию наук. Ученую степень доктора наук он получил после защиты работы «Новгородские посадники» в 1963 году. Янин руководил Новгородской археологической экспедицией.

Валентин Лаврентьевич стал автором более 700 научных и научно- популярных книг и статей, принимал участие во многих важных открытиях, связанных с историей Новгорода. Он первым историком, использовавшим в качестве источника берестяные грамоты. «

«Абсолютно невосполнимая утрата», — написала Рыбина.

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