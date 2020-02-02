Армия Сирии обнаружила в Идлибе бункер, служивший террористам штабом

Дамаск, 2 февраля. Сирийские правительственные войска нашли бункер, служивший террористам штабом в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.

Уточняется, что речь идет о штабе запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра»1. Боевики дислоцировались в скалистой местности южнее города Саракиб. В этом районе сейчас наступают силы САА. Правительственные войска обнаружили склад оружия и цех по производству взрывных устройств.

Ранее стало известно, что журналисты из Ирана получили ранения после атаки боевиков в провинции Алеппо Сирийской Арбской Республики. Об этом писала RT.

«Оператор иранского телеканала «Al-Alam» Ибрагим Кухейль и оператор телеканала Al-Kawthar Сухайб аль-Мысри пострадали из-за атаки террористов против них в ходе освещения ими продвижения армии на юго-западе Алеппо», — пишет SANA.

1 Организация запрещена на территории РФ.