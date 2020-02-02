Свидетель рассказал подробности террористической атаки в Лондоне

Лондон, 2 февраля. В Лондоне местный студент стал свидетелем того, как в воскресенье террорист напал с мачете на людей на одной из улиц города. Очевидец атаки рассказал журналистам подробности произошедшего.

По словам свидетеля, он переходил дорогу и увидел, как мужчина с мачете в руках и серебристыми емкостями на груди убегал от полицейского, одетого в гражданскую одежду. Вскоре послышалось несколько выстрелов, сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я думаю, я услышал три выстрела, но я точно не могу сказать», – пояснил очевидец инцидента.

После к месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и вооруженные полицейские.

Напомним, теракт произошел днем в воскресенье в районе Стретэм, расположенном в южной части Лондона. По предварительной версии, неизвестный напал с ножом на прохожих. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина получила менее серьезные повреждения. Ее жизнь находится вне опасности.

Как позже заявила полиция Великобритании, террорист был одет в некое подобие пояса смертника, однако вскоре стало известно, что это взрывное устройство оказались муляжом.