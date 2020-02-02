Неизвестный застрелил человека в центре Киева

Киев, 2 февраля. Неизвестный расстрелял мужчину в центре Киева. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что злоумышленник ожидал свою жертву во дворе. Он произвел несколько прицельных выстрелов и скрылся с места преступления.

«Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся. На его розыск и задержание ориентированы все наряды, проводится специальная полицейская операция», — пишет «Страна».

Ранее стало известно о задержании предполагаемых убийц известного журналиста Павла Шеремета. Вопреки заявлениям многих украинских политиков, «российский след»в этом деле оказался вымыслом. В статусе подозреваемых находятся украинские националисты, передает RT.