Сарраджа сочли не способным повлиять на освобождение задержанных в Ливии россиян

Каир, 2 февраля. Лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж не имеет должной власти для того, чтобы повлиять на боевиков, которые удерживают в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана. Такое мнение высказал экс-спикер ливийского кабмина Абдель Хаким Маатук.

По его словам, россияне являются не задержанными, а похищенными, поскольку в Триполи на сегодняшний день нет ни судебного органа, ни полиции. Он поясняет, что там правят бандиты, а не власть.

Официальное требование освободить россиян было озвучено еще во время конференции в Берлине, однако обещание Сарраджа принять меры были «пустыми словами», считает Абдель Хаким Маатук.

«Саррадж обещал, но его обещания — это пустые слова, потому что он не влияет на ситуацию в Триполи. И когда он вернулся в Триполи ему даже не дали заговорить о судьбе ученых – социологов», – цитирует экс-спикера РИА Новости.

Напомним, ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты РФ Александр Малькевич направил открытое письмо главе ПНС Файезу Сарраджу, призвав освободить сотрудников ФЗНЦ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые удерживаются террористами ПНС в Ливии.

Текст письма Малькевича был опубликован ведущими западными СМИ, включая американское издание The Washington Post. При этом российский политик особо отметил, что, в соответствии с соглашением, подписанным в Берлине, ПНС должно отпустить всех пленных.

О задержании российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало известно в июле 2019 года.