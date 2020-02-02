Взрывное устройство на теле лондонского террориста оказалось бутафорским

Лондон, 2 февраля. Взрывное устройство на теле террориста в Лондоне оказалось фальшивым. Об этом сообщает столичная полиция.

Нападавший на людей с ножом мужчина облачил себя в некое подобие пояса смертника. Однако специалисты установили, что на теле мужчины был муляж.

«Было обнаружено устройство, примотанное к телу подозреваемого, на место были вызваны специалисты. Было быстро установлено, что это был муляж», — отмечает Скотленд Ярд.

В воскресенье днем мужчина с ножом напал на прохожих в оживленном районе города. Он успел нанести ранения двум прохожим. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Женщина получила менее серьезные повреждения. Ее жизнь находится вне опасности.

Преступник ликвидирован полицейскими.

Ранее сообщалось о нападении с ножом на прохожих в бельгийском Генте. Об этом писала RT.