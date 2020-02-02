Кедми заявил, что остановить русофобскую политику Европы можно только силой

Москва, 2 февраля. Экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми заявил, что Запад будет продолжать русофобские попытки переписать историю Второй мировой войны до того момента, пока Россия не проявит силу.

Соответствующее заявление Кедми сделал в эфире телеканала ТВЦ. По его словам, после того, как СССР одержал победу в Великой Отечественной войне, Европе пришлось считаться с силой Советского Союза. Однако после того, как СССР перестал существовать, Европа вновь попыталась идти против России.

«Россия всегда мешала Европе. И чем она была больше, тем больше были антироссийские и русофобские настроения. Это останавливала только сила России. Когда было состояние, как сказал канцлер Безбородько, что «без разрешения России ни одна пушка в Европе не стреляет», тогда была другая Россия, тогда соотношение сил было другое», – заявил Кедми.

По его мнению, западная политика всегда была построена так, что слабого «рвут на части». И мнение о том, что это осталось в прошлом, он считает всего лишь иллюзией.

«Нет, это не в прошлом, это естество современной европейской цивилизации, и только одно ее может остановить – сила, как это было в истории, другого ничего. Переубеждать только силой. А пока вы будете слабыми – это будет», – цитирует эксперта издание «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Польша обвинила Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Поддержал польские власти и президент Украины Владимир Зеленский. В ответ на это политолог Сергей Лебедев предложил бороться с фальсификацией истории путем тотального открытия всех военно-исторических архивов.