Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый «Боинг»

Киев, 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение Ирана по компенсации за сбитый близ Тегерана самолет «Боинг». Об этом сообщает ТСН.

По словам Зеленского, Иран предложил компенсацию в размере 80 тысяч долларов США за каждого погибшего.

«Это совсем мало. Будем давить на большую сумму», — сказал глава Украины.

Самолет «Боинг — 737» «Международных авиалиний Украины» был сбит вскоре после вылета из аэропорта Тегерана ранним утром 8 января. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. В числе погибших оказались граждане Ирана, Канады, Украины, Соединенного Королевства, ФРГ, Афганистана и Швеции. Граждан РФ на борту воздушного судна не было.

Иранские власти признали свою вину. Системы ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность после агрессивных действий Соединенных Штатов.

3 января американские военные нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Впоследствии выяснилось, что распоряжение об убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Смерть Сулеймани привела к серьезному обострению на Ближнем Востоке. Иран ответил Вашингтону двумя атаками по базам в Ираке.

Капитан 1-го ранга и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с ФАН подчеркнул, что Белый дом несет значительную долю ответственности за трагедию с украинским самолетом.