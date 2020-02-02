Москва, 2 февраля. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что входит в ее райдер – список обязательных условий, которые должны обеспечить для нее организаторы мероприятия. Он оказался весьма скромный.

В отличие от других звезд, которые требуют от организаторов различных изысков, главное для Волочковой, чтобы в гримерке было достаточное количество воды и несколько лимонов, пишет издание «7 дней». Вместе с тем сообщается, что любимым блюдом балерины остается свежий шпинат с вареными яйцами. Такой скромный рацион вместе с занятиями фитнесом позволил Волочковой в последнее время заметно похудеть.

Ранее балерина сообщила о своей предстоящей свадьбе, которая должна стать первой для нее. Соответствующее заявление она сделала во время празднования дня рождения. При этом, по словам Волочковой, дата свадьбы пока не выбрана, однако пара ориентируется на какое-нибудь символичное число. К примеру, 20.10.2020.

Сама Волочкова пока не представила общественности своего избранника, на празднике он также не присутствовал, дожидаясь ее дома. Как объяснила балерина, они планируют отметить ее день рождения в более узком кругу, пишет «Газета.ru».