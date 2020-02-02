Анализы не подтвердили заболевание коронавирусом у прибывшего в Волгоград китайца

Волгоград, 2 февраля. У прибывшего в Волгоград гражданина Китая заболевание коронавирусом не подтвердилось. Об этом свидетельствуют результаты проведенных исследований.

Накануне гость из КНР поступил в инфекционную больницу Волгограда. Подозрения на коронавирус не подтвердились.

«Также были взяты анализы и у гражданки Китая, с которой в Волгограде общается пациент. Коронавирус ни у кого не обнаружен», — отметил источник в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В последний день 2019 года власти КНР сообщили о вспышке нового вида коронавируса в городе Ухань. Заболевание вскоре охватило другие регионы Китая. К настоящему моменту скончалось более 300 жителей Поднебесной. Около 100 случаев заболевания зафиксировано за пределами Китая. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию.

Ранее «Газета.ru» сообщала о ходе лечения заболевшего коронавирусом китайца в Чите.