РФ полностью приостановила железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса

Москва, 2 февраля. С 3 февраля Россия полностью приостанавливает движение пассажирских поездов с Китайской Народной Республикой. Данные меры были приняты РЖД на фоне ситуации со вспышкой коронавируса.

Ранее для противодействия распространению заболевания правительство РФ приняло решение приостановить движение поездов с сообщением Россия – Китай за исключением составов, следующих из Москвы в Пекин. Однако сегодня стало известно, что движение данных поездов также будет временно прекращено. Тем самым полностью приостанавливается железнодорожное сообщение с Китаем.

«С 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин – Москва, поезд № 320/20–19/319 Чита – Забайкальск – Пекин», – цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы РЖД.

Сообщается также, что временно будет прекращено движение беспересадочных вагонов Москва – Пекин, курсирующих в составах отдельных поездов. Беспересадочные вагоны, отправившиеся в Пекин 1 февраля, проследуют лишь до Забайкальска.

Напомним, вспышка ранее неизвестного коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Первых заболевших объединяло общее отношение к рынку морепродуктов. Власти КНР были вынуждены ввести режим карантина на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, чтобы остановить распространение коронавируса.

По последним данным жертвами коронавируса нового типа стали более 300 человек, еще свыше 14 тысяч остаются зараженными.