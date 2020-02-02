Колташов назвал предполагаемый распад Украины «грузинской фантазией»

Москва, 2 февраля. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пытается напугать жителей Украины высказываниями о распаде страны, чтобы «перекрыть страх дальнейшей экономической катастрофы». Такое мнение высказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам эксперта, скандальный политик намерен воспитать в украинцах терпение «к проводимой в стране политике», передает Nation News.

«Украинский обыватель с его духом майданного национализма боится, что Украина распадется — это, кстати, обыгрывали и в сериале «Слуга народа» с Зеленским», — считает Колташов.

Он отметил, что фобия государственного распада намеренно культивируется на Украине.

«Сейчас этот страх должен перекрыть страх дальнейшей экономической катастрофы», — пояснил политолог.

Эксперт подчеркнул, что такие заявления делаются, чтобы внушить мысль: «Мы вытерпим все, лишь бы Украина была целой». При этом, по его мнению, гораздо более вероятным сейчас является социальный взрыв в стране, нежели ее распад.

«Запад не допустит, чтобы случился распад Украины. Это приведет к тому, что оттуда будут уходить по частям и встраиваться новые системы», — обратил внимание Колташов.

Он назвал предполагаемый распад Украины «грузинской фантазией».

«Украина может развалиться, но по другой модели — по модели прирастания к другим странам», — заключил эксперт.

Напомним, Михаил Саакашвили заявил о возможном распаде Украины на пять отдельных государств в эфире канала «112 Украина». К такому результату, по его словам, может привести политика президента страны Владимира Зеленского.