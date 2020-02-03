Сирия, 2 февраля. Системы ПВО авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» сбили беспилотники боевиков. Четверо детей подорвались в Хомсе на мине, оставленной джихадистами. В Алеппо «Хайят Тахрир аш-Шам» контратакует позиции армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжают наносить удары по опорным пунктам боевиков в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с джихадистами «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за нападение на позиции сирийской армии в Дамаске и за убийство военнослужащего, а также подозревается в установке мины на дороге в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: по неподтвержденным данным, перезаняли два поселка на юге Алеппо и захватили два танка сирийской армии, в Идлибе провели рейд в поселке и задержали мирных жителей, что повлекло за собой негодование местных.

Курдские вооруженные формирования: в Ракке проводят обыски в домах у местных после поджога автомобиля одного из членов SDF.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обстреляла линии обороны сирийской армии на юге Алеппо и подбила бронированный автомобиль.

Провинция Дамаск

Провинция Латакия

Системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны террористов. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков в брифинге. Атака была предприняла боевиками, дислоцирующимися в приграничной с Латакией зоне на юге Идлиба. По словам Боренкова, системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление беспилотниками и вывели их из строя. В результате действий российских военнослужащих были предотвращены жертвы и материальный урон. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.

Провинция Алеппо

На западе провинции продолжается конфронтация между отрядами Сирийской арабской армии (САА) и боевиками вооруженной оппозиции и джихадистами альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщают приближенные к боевикам оппозиции медиаресурсы, под контроль их отрядов ночью перешел поселок Бейт аль-Махана, стратегически важный населённый пункт, расположенный на холме, с которого можно вести обстрел жилых кварталов административной столицы провинции – города Алеппо.

На рассвете отряды сирийской армии открыли огонь из артиллерийских орудий по укреплениям боевиков в районе деревень Аз-Зарба и Зейтун. В районе поселка Шейх-Али к западу от города Алеппо ВВС Сирии наносили удары по опорным пунктам радикалов. Позже боевики заявили, что в ходе контрнаступления перезаняли Малия и Раус аль-Азам.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что в результате обстрела позиций правительственной армии в районе поселка Халса на юге провинции им удалось повредить несколько единиц боевой техники и ранить нескольких военнослужащих.

По данным государственного новостного агентства SANA, в Алеппо пострадали два журналиста. Как сообщает источник, операторы Ибрахим Кахиль и Сухайб аль-Мисри, сотрудники иранских новостных телеканалов «Аль-Алям» и «Аль-Каусар» были ранены во время съемок сюжета о ходе операции на юго-западе провинции при обстреле со стороны джихадистов. Вечером радикалы также открыли огонь по западным жилым кварталам города Алеппо – пострадали жилые дома в районе Нового Алеппо, два человека ранены.

Провинция Хомс

В поселке Ар-Растан четверо детей подорвались на мине, оставшейся после боевиков джихадистских бандгруппировок, как передает информагентство Halab Today. Взрывной снаряд находился в сельскохозяйственных угодьях, где играли дети. Вероятно, что во время игры они могли случайно задеть его. Все четверо с осколочными ранениями доставлены в госпиталь в городе Хама.

Провинция Идлиб

На юге провинции авиация ВВС Сирии продолжает наносить удары с воздуха по базам и опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок. Как передает агентство Aleppo AMC, ночью ударам были подвергнуты укрепления джихадистов у поселка Тель-Мардих, Сармин, Найраб и в южной окрестности города Серакиб.

Днем отмечались боестолкновения САА и джихадистов у поселков Аль-Арбрейн, Дадих, Тель-Мардих и Серакиб. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили через подконтрольное им агентство «Ибаа», что в результате боев им удалось замедлить продвижение правительственной армии и союзных сил в данном направлении. По данным агентства SOHR за сутки сирийские военнослужащих поднесли потери в размере 56 человек, включая членов союзных отряды, со стороны джихадистов – 42.

Во второй половине дня авиация ВВС Сирии сбрасывала бомбы на укрепленные районы боевиков в предместья поселка Аль-Мастум, а также у деревень Кафр-Джисна, Джабала, Маарет-Хурма и у Маарет-Зета, как передает агентства Rojava Network.

Боевики провели в поселке Зрадна рейд в палаточном лагере беженцев, после которого арестовали двух мирных жителей, которые скрывали беженцев от боевиков, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Арест мирных жителей спровоцировал протестную акцию среди жителей поселка.

Провинция Ракка

Как передает агентство Alk Habour, волнения отмечаются в подконтрольном курдским боевикам «Демократических сил Сирии» (SDF) поселке Аль-Карама, где неизвестные сожгли автомобиль полевого командира «Демократических сил Сирии» (SDF). Как передает источник, машина принадлежала члену сил так называемых сил внутренней безопасности SDF «Асайиш». Пострадавших среди населения или курдских радикалов не зафиксировано. После инцидента боевики провели серию рейдов курдских боевиков в поселке.

1 Организация запрещена на территории РФ.