По заверению украинского посла в Турции Андрея Сибиги в ходе грядущего визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев тем будет подписано соглашение с украинским лидером Владимиром Зеленским о финансировании украинской армии на сумму в 50 миллионов долларов. Это заявление дипломата вызвало удивление у основателя и президента независимого научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Эрдогану и без «нужд ВСУ» есть на что потратить такие деньги.

«Если только Зеленский не подарит туркам Одессу, — предположил собеседник ФАН. — Видите ли, украинским политикам очень хочется торговать родиной, а с кем именно — им, в принципе, все равно. Вот, отдали же они железные дороги Германии. По поводу портов договариваются с Китаем. Землю свою продадут кому-нибудь еще — или все тем же китайцам. Совесть уже продана: вот, в частности, не так давно украинский президент тиснул ее в Польше».

По словам Сатановского, чиновники на Украине просто хотят добыть себе как можно больше денег.

«Откуда угодно: от поляков, от турок, от черта, от дьявола — главное, чтобы не от России, — сказал политолог. — Нам же остается только разводить руками и слушать, какие еще глупости прозвучат от Киева».

По мнению эксперта, у Турции сейчас нет лишних копеек, чтобы инвестировать их в украинскую армию — в стране экономический кризис, а Эрдогану и без того есть на что потратить деньги.

«У него много своих начинаний: вот, он в Ливии готовится начать серьезную кампанию — и это при том, что параллельно с этим он ведет ее в Сирии. Какая тут может быть еще Украина?» — говорит Сатановский.

Собеседник ФАН посоветовал Сибиге обратиться в лечебницу им. Кащенко: по его убеждению, хорошая психиатрия не помешает послу Украины в Турции — по крайней мере, избавит того от навязчивых галлюцинаций.