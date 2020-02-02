Актриса Кузьмина рассказала, как она живет и борется с раком

Москва, 2 февраля. Актриса Кристина Кузьмина рассказала журналистам, как ей удается жить и бороться с онкологией, которую у нее диагностировали еще в 2013 году. По ее словам, за это время она несколько раз сталкивалась с затяжными депрессиями и мыслями о смерти.

Первый раз врачи диагностировали онкологию у Кузьминой 7 лет назад. Благодаря оперативной помощи врачей ей удалось справиться с болезнь, однако в 2017 году опухоль обнаружилась в груди.

По словам Кузьминой, тяжелее всего в такие момент психологически не хоронить себя, пишет журнал StarHit.

«Когда мне было сложно, я задавала себе один единственный вопрос: «хочу ли я умереть»? А я этого не хочу. Поэтому приходится вставать с кровати, идти и бороться», – заявила она.

Несмотря на смертельно опасное заболевание, актриса все равно продолжила играть в театре и сериалах, однако это далось ей с трудом. После очередного курса химиотерапии от машины до дверей театра она шла по несколько минут, но работа спасала от тревожных мыслей.

Кроме того, поддержку Кристине Кузьминой оказывает ее 9-летняя дочь и бывший муж, с которым, не смотря на давний конфликт, они хорошо общаются.

В течение ближайших недель актрисе предстоит пройти обследование, которое покажет, удалось ли ей победить рак. Всем людям, кто столкнулся с подобным диагнозом, Кристина Кузьмина посоветовала никогда не сдаваться и относиться к несчастьям на жизненном пути как к временным препятствиям.

Напомним, ранее Кузьмина побывала в эфире телепередачи «Судьба человека», где рассказала о потере первенца, скандалах и разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым, пишет «Газета.ru».