Атака на журналистов в Алеппо говорит о необходимости усиления борьбы с боевиками в Сирии

Несколько журналистов иранского арабоязычного телевидения пострадали в результате атаки боевиков на северо-западе Сирии. Информацию об этом приводит сирийское государственное агентство SANA.

По имеющейся информации, журналисты освещали продолжающуюся в регионе военную операцию Сирийской арабской армии (САА) против боевиков. Во время наступления правительственных войск в районе Аль-Карасси боевики открыли огонь по позициям журналистов, в результате чего пострадали оператор телеканала al-Alam Ибрагим Кухейль и оператор al-Kawthar Сухайб аль-Мысри. Помимо этого, травмы получили и члены съемочной группы сирийского телеканала SAMA.

Следует отметить, что это далеко не первый случай, когда боевики атакуют журналистов. В конце января стало известно, что корреспондент телеканала RT Arabic Вафа Шабруни серьезно пострадала в сирийском городе Маарет ан-Нуман в провинции Идлиб. Журналиста готовила материал о брошенном во время отступления боевиков вооружении в этом регионе.

Обратим внимание, что обстановка на северо-западе Сирии продолжает накаляться в связи с продолжающимися боевыми действиями правительственной армии и боевиков различных террористических группировок, входящих в организацию джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», фактически возглавляемой запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»1.

Не исключено, что в попытки еще больше накалить обстановку, боевики специально атаковали журналистов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило сложившуюся ситуацию в провинциях Идлиб и Алеппо с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, экспертом Ассоциации военных политологов Андреем Кошкиным.

«Если у боевиков была какая-то информация, то вне всякого сомнения они могли атаковать журналистов специально. Для них это естественная возможность, чтобы накалить атмосферу и еще больше заявить о своих провокациях, которые они совершают против правительственных войск», - говорит политолог.

Как считает Кошкин, подобного рода провокации со стороны террористов еще раз говорят о необходимости предпринимать какие-то меры в Идлибе и Алеппо. И видно, что правительственные войска Сирии и сами сирийские власти этим занимаются. Однако мешает наладить ситуацию в этом регионе позиция Турции, которая не хочет что-то делать для деэскалации конфликта.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказывает сейчас существенное недовольство в адрес законного президента Сирии Башара Асада. Важно заметить, что турецкий лидер обвиняет его во всем. Обвиняет он и Россию, хотя наша страна полностью соблюдает все условия астанинских и сочинских договоренностей по Идлибу. Однако выполнить свои обязанности по усмирению ситуации на север-западе Сирии у Турции не получается», - отмечает Кошкин.

Комментируя стиль ведения боевых действий боевиками радикальных исламистских группировок, эксперт заметил, что террористы готовы и постоянно стремятся нанести урон мирным жителям, прикрываются ими, не говоря уже о нападении на журналистов.

«Боевики считают, что атака на журналистов может принести им какую-то определенную «славу», которая должна подчеркнуть их активность ведения боевых действий», - говорит эксперт.

Заметим, что сейчас сирийская армия успешно продолжает борьбу с боевиками на северо-западе страны, причем не только в Идлибе, но и в Алеппо. Как известно, ВВС Сирии наносят удары по боевикам недалеко от поселка Шейх-Али к западу от Алеппо. Также сирийская авиация атакует пути снабжения боевиков в районе автомагистралей М-5 и М-4 на юге Идлиба и в окрестностях населенных пунктов Арбейн, Ариха и Серакиб.

По словам Андрея Кошкина, военная операция сирийской армии идет планово, поскольку сначала аккумулировались все необходимые ресурсы, а сейчас уже правительственные войска готовы осуществлять более кардинальные действия.

Напомним, что заключенные в результате переговоров между Россией и Турцией в январе этого года соглашения о прекращении огня на северо-западе Сирии неоднократно нарушались боевиками. В частности, исламисты обстреливали жилые районы западного Алеппо.

После многочисленных провокаций сирийская армия была вынуждена начать военную операцию, для обеспечения безопасности мирного населения. По имеющимся данным, за последние дни армия Сирии смогла серьезно продвинуться вглубь позиций боевиков, освободив и взяв под свой контроль более 35 населенных пунктов, включая и стратегически важный город Маарет ан-Нуман.

1 Организация запрещена на территории РФ.