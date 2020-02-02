Журналисты из КНР предположили возможное блокирование портов Ливии флотом РФ

Пекин, 2 февраля. Россия должна ответить жесткими мерами, если так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии не освободит удерживаемых граждан РФ. Так считают журналисты китайского издания Sohu.

Китайские аналитики отмечают, что положение ПНС Ливии в последнее время довольно шаткое, поэтому Москва должна в ультимативном порядке требовать возвращения россиян на родину, передает «ПолитРоссия».

«Если власти Триполи не освободят россиян, то Москва должна предпринять жесткие действия», — пишет Sohu.

По мнению журналистов, российские военные корабли, базирующиеся в сирийском Тартусе, имеют возможность блокировать ПНС с моря.

«Если бы российский флот блокировал их порты, у властей Триполи не было бы места для жизни», — говорится в статье.

Таким образом, Россия могла бы положить конец существованию ПНС Ливии. При этом такого сценария опасаются в Вашингтоне.

«Гангстер Белого дома ястреб Помпео призвал Россию сохранять спокойствие», — объясняют поведение США китайские аналитики.

Эксперты высказывают уверенность, что боевики ПНС удерживают россиян, чтобы шантажировать Москву.

«Но, видимо, они игнорируют характер русских», — заявили журналисты.

Они также подчеркивают, что Россия никогда не шла на поводу у террористов, и рекомендуют жестко решить вопрос с освобождением соотечественников.

Напомним, о задержании граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Ливии стало известно в июле 2019 года.