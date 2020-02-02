Сирия, 2 февраля. ПВО авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» сбили беспилотники боевиков. В Идлибе жители поселка протестуют против произвола боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносит удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба и в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются в Идлибе ударами с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам», в Алеппо, по неподтвержденным данным потеряли два танка у поселка Зейтун.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Алеппо захватили два танка сирийской армии, в Идлибе провели рейд в поселке и задержали двух мирных жителей, что повлекло за собой негодование местных.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: обстреляла линии обороны сирийской армии на юге Алеппо и подбила бронированный автомобиль.

Провинция Латакия

Системы противовоздушной обороны авиабазы ВКС РФ «Хмеймим» пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны террористов. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков в брифинге. Атака была предприняла боевиками, дислоцирующимися в приграничной с Латакией зоне на юге Идлиба. По словам Боренкова, системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление беспилотниками и вывели их из строя. В результате действий российских военнослужащих были предотвращены жертвы и материальный урон. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.

Провинция Алеппо

Боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же «Фронт национального освобождения») выпустили заявление о том, что в результате обстрела позиций сирийской армии в районе поселка Аль-Каладжия им удалось подбить бронированный автомобиль пехоты, а также ранить несколько человек, которые находились внутри.

Джихадисты из состава альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о захвате двух танков и бронированного автомобиля сирийской армии у поселения Зейтун, и что им удалось подорвать автомобиль сирийской армии в районе поселка Хан-Туман с помощью противотанковой ракетной установки, как цитирует заявление боевиков новостное агентство Step News.

Как сообщает агентство Al Nour, в районе Новый Алеппо на окраине столицы провинции были ранены женщина и мужчина. Оба пострадали при обстреле со стороны джихадистов, которые базируются в западных окраинах города.

Провинция Идлиб

Авиация ВВС Сирии сбрасывает бомбы на укрепленные районы боевиков в предместья поселка Аль-Мастум, а также у деревень Кафр-Джисна, Джабала, Маарет-Хурма и у Маарет-Зета, как передает агентства Rojava Network.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» провели в поселке Зрадна рейд в палаточном лагере беженцев, после которого арестовали двух мирных жителей, которые скрывали беженцев от боевиков, как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Арест мирных жителей спровоцировал протестную акцию среди жителей поселка, которые вышли на улицу с антиджихадистскими лозунгами.

Провинция Ракка

Как передает медиаресурс Masar Press Net, на севере провинции прогремел мощный взрыв. Как сообщает источник, в поселке Карам был взорван автомобиль Захрата Наджара – полевого командира «Демократических сил Сирии» (SDF). Сам командир находился в момент подрыва самодельной бомбы внутри салона автомобиля и скончался на месте. В организации подрыва SDF подозревают террористов «Исламского государства»1.

Российская военная полиция провела патрулирование в зоне безопасности. Как сообщает ливанское агентство Al Nour, конвой полиции двигался по на международной трассе М-4 в северной части провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.