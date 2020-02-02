Неизвестный напал на прохожих в бельгийском Генте

Брюссель, 2 февраля. Неизвестный угрожал ножом прохожим в центре бельгийского города Гент. Об этом сообщила газета Het Laatste Niews.

По данным СМИ, полицейские остановили нападавшего, открыв огонь и ранив его в руку. Сейчас преступник задержан.

По предварительной информации, злоумышленник ранил двух человек, одного в живот, другого – в руку. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о теракте в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, неизвестный с ножом напал на прохожих на улицах Лондона, ранив нескольких человек.