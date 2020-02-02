Канцлер Австрии выступил против возрождения провальной операции «София»

Вена, 2 февраля. Австрия не поддерживает идею возобновления операции «София», которая ранее действовала для противостояния контрабанде оружия в Ливию, в целях осуществления контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия на территорию североафриканского государства. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе интервью изданию Welt.

По мнению федерального канцлера Австрии, данная операция доказала свою неэффективность, поэтому власти европейской страны не видят смысла в ее использовании в рамках урегулирования ливийского кризиса. Он сказал, что считает подобную инициативу уловкой, выгодной определенным игрокам, подчеркнув, что ряд государств Евросоюза также не хотят возрождения «Софии».

«Военно-морская миссия ЕС «София» была практически неэффективна в обеспечении соблюдения оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии в период с 2016 по 2019 год. В сущности, «София» всегда была прежде всего спасательной миссией, которая для тысяч нелегальных мигрантов стала билетом в Европу... Намерение возродить спасательную миссию «София» под предлогом контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН — это очевидная уловка. Я ясно говорю: этого не будет. Австрия категорически отвергает это, ряд других стран также этого не хотят», — констатировал Курц.

Кроме того, австрийский политик призвал другие страны больше уделять внимания вопросам пресечения оружейной контрабанды в Ливию, осуществляемой не только по морю, но и по суше, а также воздушным путем.

Стоит отметить, что в документе, принятом по результатам берлинской международной конференции по ливийскому урегулированию, прошедшей 19 января, одним из ключевых пунктов было соблюдение эмбарго Организации Объединенных Наций, запрещающего поставки какой-либо из стран любых видов оружия в Ливию. Среди прочих государств в этом саммите принимала участие и Турция, подтвердившая положения данной резолюции, однако именно Анкара продолжает снабжать бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) вооружениями, боеприпасами и даже боевой техникой, пренебрегая решением международной организации.

Ранее редакция Федерального агентства новостей в специальном материале освещала тему продолжающегося военного сотрудничества оккупационного «правительства» Файеза Сарраджа с Турцией, которая обеспечивает Триполи не только вооружениями, но и сирийскими наемниками, являющимися в настоящее время главным дестабилизирующим фактором в Ливии.

Напомним, миссия «София», в которой были задействованы военно-морские силы европейских стран, была инициирована в 2015 году. Ключевой задачей этой операции являлась борьба с незаконной миграцией и контрабандой оружия в международных водах вблизи ливийского побережья Средиземного моря. Однако впоследствии, в 2019 году, «Софию» было решено прекратить, поскольку главные проблемы с ее помощью так и не были решены и, более того, в Сеть попала секретная информация об уничтожении лодок беженцев, из-за чего разразился скандал.