Москва, 2 февраля. Новые перспективы для урегулирования кризиса в Донбассе могут ждать Украину после выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявил экономист в сфере политики Василий Вакаров.

По его словам, выход Великобритании из Европейского союза ускорит разрешение ситуации на юго-востоке Украины. Напомним, 31 января Великобритания официально покинула ЕС. Он пояснил, что в Европе остались «два лидера» в лице Германии и Франции. Василий Вакаров обратил особое внимание на тот факт, что французский президент Эммануэль Макрон хочет укрепления отношений с Россией, так как боится окончательного скатывания» политики Москвы к Китаю.

С точки зрения Василия Вакарова, это все поможет разрешению ситуации на юго-востоке Украины. Но при этом нужно понимать, что некоторые европейские страны будут оказывать давление на Киев. РФ нужны «прагматичные решения» в спорах с украинскими властями. Развязка «может наступить гораздо раньше», резюмировал Василий Вакаров.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Некоторые районы Донецкой и Луганской области после госпереворота отказались признавать новую власть в Киеве, объявив о своей независимости. Украина ввела на территорию Донецкой и Луганской народных республик войска в рамках так называемой «антитеррористической операции». Ополченцам удалось оттеснить ВСУ. Принятые для урегулирования конфликта минские договоренности Киев регулярно нарушает.