Марков объяснил, почему Эстония назвала действующим Тартуский договор 1920 года

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вступил в полемику с официальным представителем Министерства иностранных дел России Марией Захаровой, сказавшей, что Тартуский мирный договор 1920 года между СССР и Эстонией — это не более чем исторический документ. Слова дипломата возмутили Пыллуааса, и тот заявил, что соглашение действует до сих пор, поскольку оно «не содержит никаких сроков действия или отступления от них». Все эти пляски с бубнами вокруг договора столетней давности нужны эстонским властям лишь с одной целью — предъявить территориальные претензии к современной Российской Федерации, заявил в интервью Федеральному агентству новостей председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

«Заявления о том, что соглашение действует до сих пор, также подразумевают и то, что уже ушедшая в историю Эстония, которая появилась на карте мира сто лет назад, существует до сих пор, — сказал собеседник ФАН. — Но об этом не может быть и речи: прошло слишком много времени».

По словам Маркова, бесконечная фиксация внимания таллиннских политиков на историческом периоде с 1920 по 1940 года недопустима: у Эстонии их было много.

«Вхождение этой страны в состав Советского Союза нельзя назвать оккупацией — это воссоединение двух братских народов после вынужденного расставания. Эстония была в составе России на протяжении двухсот лет — и называлась тогда совершенно по-другому. Однако в 1920 году, воспользовавшись слабостью центральной власти, сепаратисты захватили эту область, объявив о ее независимости. Но историческая справедливость была восстановлена спустя 20 лет — и Эстония, подчеркну это, абсолютно добровольно вошла в состав СССР», — рассказал политолог.

Когда же Советский Союз распался, и входившие в его состав республики получили самостоятельность, никакого договора между новообразованными Эстонией и Российской Федерацией, в котором упоминалось бы то самое историческое соглашение 1920 года, заключено не было, вспомнил собеседник ФАН. Соответственно, и отношения обе страны начали с чистого листа — в том числе и потому, что Советский Союз, с которым официальный Таллин заключал мирный договор, уже исчез с карты мира.