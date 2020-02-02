Москва, 2 февраля. Телеведущая Ксения Собчак спровоцировала очередной скандал в российском шоу-бизнесе. Эпатажная знаменитость вызвала резкую реакцию со стороны коллег и пользователей соцсетей неоднозначными высказываниями.

Светская львица высказала мнение, что женщины после 40 лет публикуют откровенные снимки от отчаяния.

«Давно заметила: чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. В 40+ это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти, хоти меня скорее», — написала Собчак в Instagram.

Она также попросила себя «пристрелить», если также будет «оголяться» в «сороковник».

Анита Цой считает, что высказывание Собчак продиктовано ее завистью, поскольку телеведущая не может похвастаться своими внешними данными.

«Надо ей автомат Калашникова дать, она сделает это ради популярности. Это же Ксюша», — иронизирует певица.

Коллега Собчак Александр Стриженов был куда более резок в оценке слов звезды, тем самым встал на защиту своей 51-летней супруги Екатерины.

«Девушки, оголяйтесь сколько хотите, хоть в 60, но следите за собой. Почему она себе позволяет такие гадости про других говорить? Может быть, потому, что ей нечего показывать?» — заявил телеведущий.

Он также добавил, что «Собчак не надо было и в 20 оголяться».

С другой стороны, Собчак поддержали 44-летняя Елена Захарова и 51-летняя Ирина Безрукова, которые позволяют себе только снимки в купальнике.