Системы ПВО авиабазы «Хмеймим» перехватили БПЛА террористов

Москва, 2 февраля. Системы противовоздушной обороны, размещенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии, пресекли атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных террористами. Об этом рассказал глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

В сообщении отмечается, что беспилотники были запущены с подконтрольной боевикам территории в зоне деэскалации провинции Идлиб.

«1 февраля около 23:00 мск средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим была обнаружена групповая воздушная цель из беспилотных летательных аппаратов», — отметил Боренков.

По его словам, системы радиоэлектронной борьбы авиабазы перехватили управление дронами и дистанционно вывели их из строя.

«Был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — говорится в сообщении.

Он добавил, что в результате действий российских военнослужащих были предотвращены жертвы и материальный урон. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.