Посольство РФ выясняет, пострадали ли россияне во время теракта в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Российское посольство в Лондоне выясняет, есть ли граждане РФ среди пострадавших во время совершенного несколько часов назад теракта. Об этом сообщил представитель дипмиссии.

«В связи с последним происшествием в Лондоне сообщаем, что посольство находится на связи с полицией в связи с данным инцидентом, наличие граждан России среди пострадавших выясняется. Мы держим ситуацию на контроле», — подчеркнул он.

Пресс-служба Скотленд-Ярда ранее проинформировала, что злоумышленник, личность которого в настоящее время устанавливается, с ножом напал на прохожих на улицах Лондона. Несколько человек получили ранения.

Как пишут СМИ, на преступнике был жилет с поясом смертника. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил благодарность сотрудникам экстренных служб, которые работают на месте происшествия. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.