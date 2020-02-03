Сирия новости 2 февраля 07.00: перестрелки между САА и турками в Идлибе, неизвестные убили врача в Даръа

Сирия, 2 февраля. Неизвестные боевики застрелили врача в провинции Даръа, САА наступает в Идлибе и вступает в огневой контакт с армией Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостояли террористам в Алеппо и Идлибе, вступили в огневой контакт с турецкой армией,

Армия Турции и союзные силы: направили новый военный конвой в Идлиб,

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ):

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбили САА из Зейтана в Алеппо,

Курдские вооруженные формирования:

Международная коалиция:

Провинция Алеппо

Продолжаются ожесточенные столкновения на линии соприкосновения правительственных сил и террористических группировок в провинции Алеппо. За минувшие сутки войска удалось оттеснить бандформирования к западу. Основная цель САА — оттеснить террористов от сирийского мегаполиса Алеппо.

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» объявили о захвате населенного пункта Зейтан на юго-западе Алеппо. Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), в ходе нападения боевики смогли захватить бронетехнику САА.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжает стремительное продвижение вглубь провинции Идлиб. Правительственным войскам удалось занять крупный отрезок автострады М5.

Источник в Twitter (@ddsgf9876) сообщил об отдельных перестрелках между армией Турции и частями САА, приближающимися к городу Серакиб. Ранее турки создали несколько «обсервационных пунктов» — фактически, укрепленных точек, — вокруг Серакиба, чтобы не дать САА восстановить контроль над стратегической автодорогой. О серьезных столкновениях сообщений нет, как и подтверждения информации о перестрелках с сирийской или турецкой стороны.

Между тем очередной конвой турецких войск пересек границу Сирии через пропускной пункт «Кафр-Лусин», сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR). Источники SOHR сообщают, что колонна состояла из 40 единиц транспорта, включая танки, БМП, бронетехнику и военно-техническое снабжение. Конвой направился на юг, точной информации о месте его назначения нет.

Боевики протурецких группировок, связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщили об уничтожении БМП САА в районе населенного пункта Дадех в Идлибе. По данным телеканала Halab Today, машина была подбита противотанковой управляемой ракетой.

Провинция Даръа

В сирийской провинции Даръа продолжаются террористические нападения со стороны неизвестных боевиков, предположительно связанных с разгромленным «Южным фронтом» ССА или подконтрольными США боевиками в зоне «Ат-Танфа». В городе Тафас был убит врач — его застрелили прямо в госпитале, где он работал. Рядом с Тафасом застрелили еще одного мужчину, «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) не приводит подробностей. Кроме того, бывшего боевика застрелили в городе Аш-Шаджара.

Провинция Хама

Правительственные силы нанесли артиллерийские удары по позициям террористов в районе населенного пункта Зейзун на западе провинции Хама. Об этом сообщает Baladi News. На данный момент в провинции Хама САА не ведет наступление, удары наносятся для сдерживания боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.