Гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди

Москва, 2 февраля. Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, что у нее диагностировали рак груди второй степени.

Врачи поставили ей страшный диагноз в декабре прошлого года. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к Синдеевой. Наличие злокачественной опухоли подтвердили после УЗИ, МРТ, а также анализы на гистологию и химию крови в немецкой клинике города Фрайбург.

По словам гендиректора «Дождя», первое время ей было тяжело произнести слово «рак». Она призналась, что осознание того, что все-таки онкологическое заболевание есть, помогает решить часть проблем, в том числе психологических и практических. Наталья Синдеева отметила, что ей помогали и близкие, и родственники. Они давали советы по поводу врачей, к которым можно обратиться за помощью, и советовали определенные книги к прочтению.