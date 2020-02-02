Певица МакSим попала в больницу в тяжелом состоянии

Москва, 2 февраля. Известная певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье сообщил Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на пиар-директора артистки Маргариту Соколову.

По ее словам, Абросимова «не может спать из-за адских болей». Какой именно диагноз был поставлен пациентке, не уточняется.

О проблемах со здоровьем МакSим сообщалось и раньше. Накануне стало известно, что артистка бросает музыкальную карьеру, поскольку врачи запретили ей выступать на сцене. Весной прошлого года певица попала в аварию, у музыкальной исполнительницы появились осложнения. Медики посоветовали МакSим поберечь себя и приостановить свою деятельность, чтобы укрепить здоровье.

По словам Соколовой, из-за ДТП обострились старые травмы и дала о себе знать болезнь сосудов. Представитель певицы добавила, что звезду эстрады мучают головные боли.

МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт в апреле минувшего года. Певица должна была прилететь в Москву для съемок клипа «Абонент недоступен». Сообщалось, что в результате аварии у нее были зафиксированные множественные гематомы.

Абросимова — 36-летняя исполнительница из Казани. В 2007 году она была признана самой коммерчески успешной певицей России, в 2011 году попала в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России», а в 2014 и в 2015 годах ее альбомы получили премию Music Box («Другая реальность», «Хорошо»). Из-за огромной популярности в России и странах СНГ МакSим получила прозвище поп-принцессы. На имидже певицы также положительно сказывается то, что большинство своих песен она пишет сама.