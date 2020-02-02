Россия доставила гуманитарную помощь пострадавшим жителям провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 2 февраля. В субботу военные российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) провели очередную гуманитарную акцию в сирийской республике, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Грузовики с продуктовыми наборами прибыли в населенный пункт Кум-эль-Висия, расположенный в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Эта провинция была освобождена сирийской правительственной армией летом 2018 года. С тех пор правительство Дамаска делает все возможное, чтобы восстановить города и деревни, серьезно пострадавшие от терроризма.

Стоит отметить, что это далеко не первая и уж точно не последняя гуманитарная акция российских военных на территории сирийской республики. Сотрудники ЦПВС постоянно помогают жителям пострадавших от боевиков районов, привозят продукты, теплые вещи, медикаменты, учебники и канцелярские принадлежности для школьников, которые впервые за несколько лет смогли пойти учиться.

Как правило, вместе с российскими военными приезжает мобильная бригада врачей, которая делает необходимые прививки детям, проводит медицинские осмотры взрослых, выписывает лекарства при необходимости. Всех, кто серьезно болен, госпитализируют в больницу.

Ранее сообщалось, что колонна автомобилей с российскими военнослужащими привезла наборы с гуманитарной помощью жителям сирийской деревни Эш-Шакрахия, расположенной в провинции Даръа.

Жители населенного пункта очень тепло встретили прибывшую колонну с российскими военнослужащими. Как стало известно, в акции также приняли участие представители общественного фонда имени героя России Ахмата Кадырова. жители Эш-Шакрахии выразили слова благодарности российской стороне за оказанную помощь в трудное для них время.