Москва, 2 февраля. Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» одним залпом обеспечивают полное уничтожение обороны противника. К такому выводу пришел эксперт американского журнала The National Interest Майкл Пек.

В своей статье журналист описал, насколько опасно может быть российское оружие. Он отметил, что «Солнцепеки» применяются для прорыва особо укрепленных позиций противника.

«Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие <…> для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей», — подчеркнул автор материала.

Пек назвал российские огнеметные системы разрушительными «как в физическом, так и в психологическом плане». По его мнению, «Солнцепеки» легко «расчистят дорогу» для танков и пехоты, поскольку имеют термобарическую боевую часть.

Эксперт утверждает, что выстрелы из этой системы имеет настолько мощный эффект, что она может уничтожить позицию противника одним залпом. Таким образом, «Солнцепеки» обеспечат проведение крупных штурмовых операций.

Система «Солнцепек» была разработана в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Назначение оружия состоит в огневой поддержке танковых и мотострелковых формирований. Кроме того, комплекс может применяться для поражения легкобронированной и автомобильной техники противника. Осуществление этих функций упрощает модернизированная пусковая установка и автоматизированная система наведения.