Коронавирус, зависимость рубля от нефти, новое правительство. Главный Ургант. ФАН-ТВ

Гости нового выпуска: народный артист Российской Федерации Георгий Штиль и заслуженный артист России Сергей Селин. Вместе с ведущим Леничем Филипповым они побеседуют о коронавирусе, состоянии российской валюты и новых лицах в правительстве РФ.

Кроме того, гости поделятся своим мнением о том, помогает ли русским водка защититься от коронавируса, стал ли рубль независимым от цены нефти, что следует изменить в жизни граждан России обновленному правительству, а также о вкладе России в культуру и науку Европы.