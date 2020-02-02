Названо число пострадавших при теракте в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Два человека получили ножевые ранения при теракте в Лондоне. Об этом сообщили представители полиции столицы Британии.

«Мы полагаем, что ранения получили два человека. Мы ждем дополнительной информации об их состоянии», — говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Как сообщалось ранее, сегодня днем неизвестный с ножом напал на прохожих в районе Стретэм в южном Лондоне. В Скотленд-Ярде считают, что инцидент связан с терроризмом. По предварительным данным, на мужчине был надет жилет с поясом смертника. Преступника быстро ликвидировали правоохранители. Сейчас район атаки оцеплен. Все подробности уточняются. Свою благодарность полиции и экстренным службам уже выразил премьер Британии Борис Джонсон.

Напомним, в минувшем году в ноябре в Лондоне произошла резня в здании гильдии рыболовов на Лондонском мосту, тогда пострадали пять человек. Двое из них умерли. Ответственность за нападение взяли на себя террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.