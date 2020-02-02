Президент Эстонии назвала действующим Тартуский мирный договор

Тарту, 2 февраля. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Тартуский мирный договор, заключенный с СССР в 1920 году, по-прежнему остается действующим.

«Тартуский мирный договор был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства. Он действует. Мы восстановили нашу независимость на основе правовой преемственности», — отметила она, выступая в городе Тарту.

Отметим, что Тартуский мирный договор был подписан между Советским Союзом и Эстонией в 1920 году. Он положил конец вооруженному противостоянию эстонских войск, на стороне которых воевала Северо-Западная армия белых, и Красной армии. По итогам войны были установлены новые территориальные границы. Эстонии отошли часть Псковской губернии (сейчас это Печорский район Псковской области) и правобережье Нарвы. Однако в 1944 году эти земли вновь вернулись в состав Советского Союза.

Теперь Эстония настаивает на том, что Тартуский мирный договор остается в силе, что в теории позволяет ей претендовать на потерянные территории. Россия же, напротив, утверждает, что Тартуский договор является не более чем историческим документом, который утратил юридическую силу. По этой причине стороны не ратифицировали новый договор о госгранице, который был подписан в 2005 году. Эстонские власти в одностороннем порядке сослались в документе на Тартуский договор. Москва после этого отказалась утверждать соглашение.