Борис Джонсон отреагировал на теракт в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Премьер-министр Британии Борис Джонсон прокомментировал теракт в южном Лондоне. Политик поблагодарил полицию и экстренные службы, работающие в эти минуты на месте происшествия.

«Спасибо всем службам экстренной помощи, отреагировавшим на инцидент в Стретеме, который полиция связывает с терроризмом. Мысленно я с пострадавшими», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло сегодня в районе Streatham High Road. По данным местных СМИ, на преступнике был надет жилет с поясом смертника. Полиция оцепила территорию. Известно, что нападавший успел ранить ножом нескольких человек, после чего был ликвидирован правоохранителями.

В настоящее время его личность и мотивы преступления устанавливаются. Данные о пострадавших и их состоянии уточняются.