Москва советует россиянам избегать мест скопления людей во время протестов в Париже

Москва, 2 февраля. Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам избегать мест скопления людей в Париже 6 февраля в связи с готовящимися во французской столице акциями протеста.

«6 февраля в Париже и других крупных городах страны пройдут акции протеста против планируемой правительством Франции пенсионной реформы. Возможны уличные беспорядки, следует избегать мест массового скопления людей», — пишет ситуационно-кризисный центр МИД РФ в Twitter.

Напомним, что акции против пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря прошлого года. Костяк протеста составляют железнодорожники и работники, занятые в сфере управления транспортом. К ним также присоединились юристы, преподаватели, энергетики, деятели культуры и даже городские чиновники.

Нередко митинги заканчиваются столкновением с полицией, как это было 10 января. Манифестанты также устраивают поджоги. Реформа пенсионной системы Франции подразумевает отмену 42 специальных режимов, которыми пользовались некоторые категории граждан.