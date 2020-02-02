Итальянские ученые смогли изолировать китайский коронавирус

Рим, 2 февраля. Итальянские ученые добились первого успеха при изучении коронавируса нового типа. Об этом сообщил Национальный институт инфекционных заболеваний Spallanzani.

Отмечается, что исследователям удалось изолировать коронавирус. Это достижение сможет способствовать дальнейшей разработке вакцины от вируса.

По мнению главы Минздрава Италии Роберто Сперанца, открытие ученых принесет пользу всему международному сообществу.

Напомним, вспышка ранее неизвестного коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Первых заболевших объединяло общее отношение к рынку морепродуктов. Власти КНР были вынуждены ввести режим карантина на территории провинции Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, чтобы остановить распространение коронавируса.

По последним данным жертвами коронавируса нового типа стали более 300 человек, еще свыше 14 тысяч остаются зараженными.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание разработать вакцину от коронавируса нового типа. Более того национальный лидер поручил построить завод по производству противоядия от китайского коронавируса.