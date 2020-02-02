В мультфильме «Симпсоны» обнаружили «предсказание» о коронавирусе

Вашингтон, 2 февраля. Вспышка коронавируса была предсказана еще 27 лет назад в американском мультсериале «Симпсоны», заявили поклонники мультика.

По их мнению, предсказание есть в вышедшей в 1993 году серии № 21 четвертого сезона под названием «Мардж в цепях». По сюжету семейство Симпсонов и другие герои мультика заказывают соковыжималки из Японии. Работник, который упаковывает технику, чихает и просит коллегу не говорить начальству, что у него грипп. В итоге посылки, на которые начихал японец, прилетают в Штаты, и вирус поражает всех жителей Спрингфилда.

В Сети активно обсуждают этот эпизод мультика на фоне новостей о распространении коронавируса в КНР и за ее пределами.

Как отмечает газета «Известия», фанаты «Симпсонов» находили «пророчества» в мультсериале и раньше, например, о распространении вируса Эбола (в 1997 году), даже победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Напомним, вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года. В КНР жертвами пневмонии, вызванной этим вирусом, превысило 300 человек, более 13 тыс. человек заражены. Два случая заболевания были выявлены в Тюменской области и в Забайкальском крае. Власти РФ просят россиян не посещать Китай, а тех граждан РФ, которые находятся в Поднебесной, собираются эвакуировать.