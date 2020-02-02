Хафтар упрекнул ООН за отсутствие реакции на вмешательство Турции в Ливию

Тобрук, 2 февраля. Командующий Ливийской правительственной армией Халифа Хафтар раскритиковал ООН за отсутствие реакции на действия Турции, которая откровенно вмешивается во внутренние дела Ливии. Об этом он заявил во время встречи со спецпосланником ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Саламе пытался убедить Хафтара, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем якобы настроено соблюдать перемирие. Хафтар в свою очередь обратил внимание собеседника на то, что ООН продолжает игнорировать военную помощь, которую Турция оказывает ПНС. Тем самым Анкара нарушает резолюцию Совбеза ООН.

«Он раскритиковал позицию миссии ООН по отношению к непрекращающейся турецкой военной помощи и поддержке лояльных ПНС милиции», — пишет арабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источник.

Сообщается также, что Хафтар провел совещание с командованием ЛНА. Он потребовал от военных удерживать позиции и оставаться в состоянии полной боевой готовности. Командующий Ливийской национальной армией заявил, что народ страны готов дать отпор туркам, если потребуется.

Напомним, что Турция ранее открыто заявила о военной помощи ПНС Ливии. Она предоставляет Триполи оружие, военных и подконтрольных Анкаре боевиков, которые прежде воевали в Сирии.