Родители Насти Радзинской рассказали о волне хейтеров после песни Реввы «Алкоголичка»

Москва, 2 февраля. Одна из самых богатых и молодых YouTube-блогеров Настя Радзинская отметила свой день рождения, на празднике выступили многие звезды, в том числе Александр Ревва, исполнивший нашумевший хит «Алкоголичка».

На мероприятии присутствовали Филипп Киркоров и его дети Мартин и Алла-Виктория, дочь Орбакайте Клава Земцова. Ревва с песней «Алкоголичка» наделал немало шума в Интернете. Многие пользователи Сети пришли к единому мнению, что эта песня совершенно не подходит для детского праздника.

Родители Радзинской признались, что на них буквально обрушилась волна негативных комментариев. В своем профиле в Instagram они написали, что «вместе со звездами российского шоу-бизнеса к ним пришли и их хейтеры».

«Ну, что ж… Добро пожаловать всем! Особенный привет новому общественному движению «АнтиАлкоголичка». Также приветствуем экспертов по выбору музыкальных треков на детских днях рождения. В следующий раз будем все согласовывать с вами», — иронично написали они.

Родители ребенка подчеркнули, что гости праздника не обращали никакого внимания на слово «алкоголичка». Они также посоветовали всем хейтерам как можно дольше оставаться детьми.

«Сочувствую, что у ребенка нет детства, судя по тому, что веселится под песню «Алкоголичка», — написал пользователь под ником skorikowaa.

«Жесть. Ревва мог бы и другую песню спеть», — указала aleksann_3007.

«Ревва, а тебе не стыдно петь про алкоголь маленьким девочкам?» — поинтересовалась bimbozvon.

Ранее сообщалось, что шоумен Александр Ревва, известный как певец Артур Пирожков, женился на своей жене Анжелике в четвертый раз.