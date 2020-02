Родители Насти Радзинской рассказали о волне хейтеров после песни Реввы «Алкоголичка»

Nastya’s birthday party by @phillparty The best event agency in the world!???? Спасибо ЛУЧШЕМУ агентству Праздников в мире @phillparty за организацию дня рождения Насти! ❤️ @fkirkorov @rybak.tatyiana

A post shared by Like Nastya (@likenastya) on Jan 26, 2020 at 5:46am PST