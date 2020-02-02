Лепс поддержал кандидатуру Панайотова на Евровидении

Москва, 2 февраля. Поп-исполнитель Александр Панайотов будет достойным участником Евровидения. Об этом заявил певец Григорий Лепс, который также является продюсером артиста, комментируя слова композитора Игоря Крутого о его возможном участии в конкурсе.

По словам Лепса, пока точно неизвестно, кто будет представлять Россию на Евровидении. При этом он отметил, что выбор композиции для Панайотова не вызовет трудности, но призвал дождаться окончательного решения.

«Он будет очень достойный участник — высокий, красивый, поющий. Что еще надо?!» — считает Лепс.

Звезда эстрады также заявил, что он и его подопечный имеют большое желание участвовать в творческом состязании.

«Во всех отношениях это был бы для всех нас большой шаг и полезная вещь», — сказал наставник Панайотова.

Ранее Крутой сообщил, что Панайотов станет представителем России на Евровидении с 90-процентной вероятностью. Лепс ответил, что ему неизвестна причина такой уверенности композитора.

«Но в любом случае ему за это большое спасибо, раз он в это верит», — заключил артист.

Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах 12 по 16 мая. Мероприятие примет концертный зал Ahoy в Роттердаме. Участниками конкурса станут артисты из 41 страны. Представитель России начнет участие с первого полуфинала.