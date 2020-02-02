Опубликовано первое видео с места теракта в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Первое видео с места теракта в районе Стеретем в южном Лондоне появилось в Сети. По имеющейся информации, преступник, напавший на людей с ножом, был застрелен полицией.

По данным Skynews, на преступнике якобы был надет пояс смертника, однако эти данные официально не подтверждены правоохранителями. В официальном Twitter лондонской полиции сообщается, что случившееся квалифицировано как теракт.

Данные о состоянии пострадавших, а также о личности и мотивах преступника уточняются.

Напомним, в ноябре минувшего года в здание гильдии рыботорговцев, расположенное на Лондонском мосту, ворвался вооруженный ножом 28-летний Усман Хан. Он надел на себя жилет с муляжом пояса смертника, угрожал взрывом и ранил пять человек, двое из которых погибли. Ответственность за террористическую атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.