Опубликовано первое видео с места теракта в Лондоне

Лондон, 2 февраля. Первое видео с места теракта в районе Стеретем в южном Лондоне появилось в Сети. По имеющейся информации, преступник, напавший на людей с ножом, был застрелен полицией.

Footage of the incident in Streatham, London#London pic.twitter.com/fNlB4788Mn